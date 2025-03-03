Погода сегодня, 3 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 марта, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 3 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью небольшой мокрый снег и дождь будут в южной части и большинстве северных областей, а днем еще и на крайнем юге страны. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточных областей, местами туман. На дорогах местами будет гололедица.

Ночная температура составит -3...+2 °С, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях — -2...-7 °С. Днем будет +1...+6 °С, а на востоке страны — около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшой снег и дождь. Днем без осадков. В области ночью и утром местами туман. На дорогах местами возникнет гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура в Киеве ночью будет около 0 °С, а днем — +3...+5 °С. На Киевщине ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 °С, а днем поднимутся до +1...+6 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачная погода. Порывистый ветер будет дуть с северо-запада.

"Какие-то серьезные осадки — вряд ли. Разве что кое-где морось или парочка снежинок", — отмечает Диденко.

В течение дня ожидается температура +2...+5 °С, на западе — до +7 °С, а на востоке — около 0 °С.

В Киеве будет облачно, +2...+4 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 3 марта в Украине будет облачно и довольно прохладно. Местами температура воздуха снизится до -7 °С.

Также мы сообщали, что в Харькове в понедельник возможны небольшие осадки. Ночью ожидается мороз до -8 °С.