Погода сьогодні, 3 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 3 березня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в неділю, 2 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 3 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі невеликий мокрий сніг і дощ будуть у південній частині та більшості північних областей, а вдень ще й на крайньому півдні країни. На решті території без опадів. Уночі та вранці в Україні, крім східних областей, місцями туман. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Нічна температура становитиме -3...+2 °С, у східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях — -2...-7 °С. Удень буде +1...+6 °С, а на сході країни — близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі місцями пройдуть невеликий сніг і дощ. Удень без опадів. В області вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями виникне ожеледиця. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с . Температура в Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +3...+5 °С. На Київщині вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...+2 °С, а вдень піднімуться до +1...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, 3 березня, в Україні буде хмарна погода. Рвучкий вітер дутиме з північного заходу.

"Якісь серйозні опади — навряд чи. Хіба що де-не-де мряка або парочка сніжинок", — зазначає Діденко.

Протягом дня очікується температура +2...+5 °С, на заході — до +7 °С, а на сході — близько 0 °С.

У Києві буде хмарно, +2...+4 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 3 березня в Україні буде хмарно та досить прохолодно. Місцями температура повітря знизиться до -7 °С.

Також ми повідомляли, що в Харкові в понеділок можливі невеликі опади. Уночі очікується мороз до -8 °С.