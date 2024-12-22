Прогноз погоды в Украине на сегодня, 22 декабря.

Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, в воскресенье, ожидается с дождями, но не по всей Украине только в некоторых областях. Будет холодно, поскольку местами температура воздуха снизится до -14 °C.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря от Укргидрометцентра.

Синоптики обещают сегодня облачную погоду с прояснениями. В южной части страны, восточных и большинстве центральных областей следует ожидать дождя даже с мокрым снегом. Днем небольшой мокрый снег ожидается на крайнем западе.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2°C. В южной части и Днепропетровской области ожидается +1...+5 °C, в Крыму — до +10 °C.

Погода он Наталки Диденко на 22 декабря

По словам синоптика, сегодня украинцев юга и востока ожидает дождливая погода. Осадки будут из-за активной деятельности циклона, который разместится над Крымом.

Погода в Украине 22 декабря. Фото: Pogodairadar

Днем в большинстве регионов ожидается +1...+4°C, на юге - до +3...+7°C, а в Крыму даже до +15°C.

Циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, сегодня в Одессе и области ожидается дождливая и холодная погода. Кроме того, усилится южный ветер.

Также зимнее солнцестояние 21 декабря означает кратчайший день и самую долгую ночь года. С этого момента длина светового дня начинает постепенно увеличиваться.