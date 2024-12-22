Прогноз погоди в Україні на сьогодні 22 грудня

Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, у неділю, очікується з дощами, але не по всій Україні — тільки у деяких областях. Буде холодно, адже місцями температура повітря знизиться до -14 °C.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики обіцяють сьогодні хмарну погоду з проясненнями. У південній частині країни, східних та більшості центральних областей варто очікувати дощу навіть з мокрим снігом. Також вдень невеликий мокрий сніг очікується на крайньому заході.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби -3...+2 °C. У південній частині та в Дніпропетровській області очікується +1...+5 °C, в Криму — до +10 °C.

Погода він Наталки Діденко на 22 грудня

За словами синоптика, сьогодні українцівпівдня та сходу очікує дощова погода. Опади будуть через активну діяльність циклону, який розташується над Кримом.

Погода в Україні 22 грудня. Фото: Pogodairadar

Вдень в більшості регіонів очікується +1...+4 °C, на півдні — до +3...+7 °C, а в Криму навіть до +15 °C.

Циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області очікується дощова та холодна погода. Крім того, посилиться південний вітер.

Також зимове сонцестояння 21 грудня означає найкоротший день та найдовшу ніч року. З цього моменту довжина світлового дня починає поступово збільшуватись.