Погода сегодня, 26 апреля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 26 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, а на юге и юго-востоке с грозой.

Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +5...+10 °С. Днем ожидается +11...+16 °С, на юге и востоке страны +19...+24 °С. В Карпатах ночью фиксировалось +1...+4 °С, днем будет +6...+11 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской и Киева уже облачно с прояснениями. Ночью был кратковременный дождь, днем будет без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +5...+10 °С, днем прогнозируют +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось +8...+10 °С, днем ожидается +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня через территорию Украины будет приходить атмосферный фронт и тянуть за собой дожди с грозами. Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. В то же время западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду. Однако, поскольку фронт холодный, то и воздух в его тылу будет холоднее.

Как пишет синоптик, 26-го апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 °С. На юге, в восточных областях и Днепре с районами, сегодня здесь еще будет теплая погода, +20...+26 °С.

"Атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый — как результат, северный ветер предполагается порывистым, иногда даже со штормовыми порывами", — говорится в сообщении.

Также Диденко прогнозировала, что в Киеве 26-го апреля этой ночью и утром пройдут грозовые дожди, днем без существенных осадков. Кроме того, в столице похолодает до +12...+14 °С.

Напомним, что в Одессе и области ожидают сегодня сильные порывы северного ветра. В связи с этим жителей региона призвали быть осторожными и максимально ограничить перемещение.

Также мы писали, что в Украине в течение этой недели, 21-27 апреля, прогнозировали теплую погоду. Температура воздуха максимально поднимется до +28 °С.