Погода сьогодні, 26 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, а на півдні та південному-сході з грозою.

Про це у п'ятницю, 25 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +5...+10 °С. Вдень очікується +11...+16 °С, на півдні та сході країни +19...+24 °С. В Карпатах вночі фіксувалося +1...+4 °С, вдень буде +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської та Києва уже хмарно з проясненнями. Вночі був короткочасний дощ, вдень буде без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +5...+10 °С, вдень прогнозують +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося +8...+10 °С, вдень очікується +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні через територію України приходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами. Вдень у суботу він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей. Водночас західна частина та північні області (окрім Сумщини) вже потраплять у суху погоду. Однак, оскільки фронт холодний, то й повітря в його тилу буде холоднішим.

Як пише синоптик, 26-го квітня у західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12...+17 °С. На півдні, в східних областях та Дніпро з районами, сьогодні тут ще буде тепла погода, +20...+26 °С.

"Атмосферний фронт холодним повітрям давитиме на тепле — як результат, північний вітер передбачається рвучким, часом навіть із штормовими поривами", — йдеться у повідомленні.

Також Діденко прогнозувала, що у Києві 26-го квітня цієї ночі та вранці пройдуть грозові дощі, вдень без істотних опадів. Крім того, в столиці похолоднішає до +12...+14 °С.

Нагадаємо, що в Одесі та області очікують сьогодні сильні пориви північного вітру. У зв'язку з цим мешканців регіону закликали бути обережними та максимально обмежити переміщення.

Також ми писали, що в Україні протягом цього тижня, 21-27 квітня, прогнозували тепла погода. Температура повітря максимально підійметься до +28 °С.