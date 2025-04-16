Погода в Украине 17 апреля — подробный прогноз от Наталки Диденко

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В четверг, 17 апреля, по всей Украине будет солнечная погода. Благодаря влиянию антициклона будет сухо, тепло и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 апреля

Температурные показатели в течение дня будут стремительно меняться. Например, ночью ожидается от +6 до +12 °C, а днем придет настоящее весеннее тепло на уровне +20...+24°C. Лишь в прибрежных районах будет несколько прохладнее — до +16...+19°C.

Температурная карта Украины 17 апреля. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 17 апреля

В Киеве тоже будет сухо, ясно, без осадков и с температурой до +22 °C. Однако Наталка Диденко предупреждает о ветре — он будет южным и порывистым, особенно на Правобережье. На Левобережье скорость ветра будет умеренной.

Наталка Диденко предупреждает о магнитных бурях, которые продлятся несколько дней

Несмотря на благоприятную погоду, украинцам следует быть внимательными к собственному самочувствию: 16 и 17 апреля будут продолжаться магнитные бури. Они могут влиять как на здоровье, особенно метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, так и на работу электроники и связи.

Какой будет погода в Украине на Пасху

По прогнозам синоптиков, Пасха в этом году тоже порадует погодой — будет тепло и солнечно.

Напомним, астросиноптики предупредили о магнитной буре уровня G2, которая будет ощутимой для метеозависимых.

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