Погода в Україні 17 квітня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

У четвер, 17 квітня, по всій Україні буде сонячна погода. Завдяки впливу антициклону буде сухо, тепло й сонячно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Температурні показники впродовж дня будуть стрімко змінюватися. Наприклад, вночі очікується від +6 до +12 градусів тепла, а вдень прийде справжнє весняне тепло на рівні +20...+24°C. Лише в прибережних районах буде дещо прохолодніше — до +16...+19°C.

Температурна карта України 17 квітня. Фото: Метеопост

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У Києві теж буде сухо, ясно, без опадів і з температурою до +22°C. Однак Наталка Діденко попереджає про вітер — він буде південним і поривчастим, особливо на Правобережжі. На Лівобережжі швидкість вітру буде помірною.

Наталка Діденко попереджає про магнітні бурі, які триватимуть кілька днів

Попри сприятливу погоду, українцям слід бути уважними до власного самопочуття: 16 і 17 квітня триватимуть магнітні бурі. Вони можуть впливати як на здоров’я, особливо метеозалежних людей і тих, хто має хронічні захворювання, так і на роботу електроніки та зв’язку.

Якою буде погода в Україні на Великдень

За прогнозами синоптиків, Великдень цього року теж потішить погодою — буде тепло й сонячно.

Нагадаємо, астросиноптики попередили про магнітну бурю рівня G2, яка буде відчутною для метеозалежних.

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