Прогноз погоды в Киеве - какой будет погода 14 мая

Дожди на улице. Фото: УНИАН

В среду, 14 мая, жителей Киевщины и столицы ожидает прохладный весенний день с переменной облачностью. Ночью местами возможен небольшой дождь, поэтому стоит иметь с собой зонтик.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды в Киеве на 14 мая

Ветер будет западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, что может добавить прохлады утром и вечером.

Температура воздуха в регионе будет колебаться в промежутке +2...+7 °C ночью и +12...+17 °C днем.

В Киеве ночная температура составит +4...+6 °C, а днем воздух прогреется до +14...+16 °C.

Напомним, что погода во Львове и области сегодня, 13 мая, будет облачной с прояснениями. Ожидаются осадки, грозы и порывы ветра.

Также мы писали, что на этой неделе ливни и грозы накроют Украину.