Прогноз погоди у Києві - якою буде погода 14 травня

Чи чекати в Києві дощу — синоптики дали обнадійливий прогноз
У середу, 14 травня, мешканців Київщини та столиці очікує прохолодний весняний день із мінливою хмарністю. Вночі місцями можливий невеликий дощ, тож варто мати з собою парасольку.
Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди у Києві на 14 травня
Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, що може додати прохолоди вранці та ввечері.
Температура повітря в регіоні коливатиметься у проміжку +2...+7 °C вночі та +12...+17 °C удень.
У Києві нічна температура становитиме +4...+6 °C, а вдень повітря прогріється до +14...+16 °C.
Нагадаємо, що погода у Львові та області сьогодні, 13 травня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються опади, грози та пориви вітру.
Також ми писали, що цього тижня зливи та грози накриють Україну.
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