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Чи чекати в Києві дощу — синоптики дали обнадійливий прогноз

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Дата публікації: 13 травня 2025 15:27
Прогноз погоди у Києві - якою буде погода 14 травня
Дощі на вулиці. Фото: УНІАН

У середу, 14 травня, мешканців Київщини та столиці очікує прохолодний весняний день із мінливою хмарністю. Вночі місцями можливий невеликий дощ, тож варто мати з собою парасольку. 

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на 14 травня

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, що може додати прохолоди вранці та ввечері. 

Температура повітря в регіоні коливатиметься у проміжку +2...+7 °C вночі та +12...+17 °C удень. 

У Києві нічна температура становитиме +4...+6 °C, а вдень повітря прогріється до +14...+16 °C.

Нагадаємо, що погода у Львові та області сьогодні, 13 травня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються опади, грози та пориви вітру.

Також ми писали, що цього тижня зливи та грози накриють Україну.

погода Київ весна дощ прогноз погоди
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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