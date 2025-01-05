Прогноз погоды в Украине на Крещение 6 января

Женщина окунается в реку на Крещение. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 января, будет ветреной и местами влажной. В отдельных регионах на Крещение прогнозируют шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 6 января

По данным синоптиков, ночью мокрый снег ожидается в западных регионах, а днем осадки охватят большинство областей страны. На юге возможны дожди.

На дорогах, кроме южных областей, местами прогнозируется гололедица, поэтому водителям следует быть внимательными и осторожными.

Ветер южного направления, скоростью 7-12 м/с, в западных и южных регионах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от -3 °С до -8 °С, днем будет колебаться от -1 °С до +4 °С. В Прикарпатье, Крыму и южных областях воздух прогреется до +9 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 января

Укргидрометцентр прогнозирует, что в понедельник в Киеве и области будет облачная погода. Ночью осадки не ожидаются, а днем возможен небольшой мокрый снег с дождем.

На дорогах области местами образуется гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от -3 до -8 °С, днем поднимется до -1…+4 °С. В столице ночью прогнозируют -4…-6 °С, а днем от 0 до +2 °С.

Прогноз погоды в Киеве на 6 января. Фото: Meteoprog

Погода от Наталки Диденко 6 января

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине с 6 января ожидается постепенное потепление. Уже в понедельник температура днем поднимется до +1…+5°С, а 7 января местами будет достигать +5…+12°С.

Прогнозируется, что теплая воздушная масса будет сопровождаться повышенной влажностью и атмосферными фронтами. Это повлечет осадки в виде мокрого снега, который будет переходить в дождь. Ветер южный, местами порывистый и сильный.

Карта температур на 6 января. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что 6 января Одесскую область накроет шторм. Власти предупредили граждан о сильном ветре, волнении моря и подъеме уровня воды.

А в течение следующей недели, 6-12 января, в Украине ожидается аномально теплая погода. Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.