Прогноз погоди в Україні на Водохреща 6 січня

Жінка пірнає у річку на Водохреща. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 січня, буде вітряною та подекуди вологою. В окремих регіонах на Водохреща прогнозують шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 січня

За даними синоптиків, уночі мокрий сніг очікується в західних регіонах, а вдень опади охоплять більшість областей країни. На півдні можливі дощі.

На дорогах, крім південних областей, місцями прогнозується ожеледиця, тож водіям слід бути уважними та обережними.

Вітер південного напрямку, швидкістю 7-12 м/с, у західних та південних регіонах можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від -3 °С до -8 °С, удень коливатиметься від -1 °С до +4 °С. У Прикарпатті, Криму та південних областях повітря прогріється до +9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 січня

Укргідрометцентр прогнозує, що в понеділок у Києві та області буде хмарна погода. Уночі опади не очікуються, а вдень можливий невеликий мокрий сніг із дощем.

На дорогах області місцями утвориться ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме від -3 до -8 °С, удень підніметься до -1…+4 °С. У столиці вночі прогнозують -4…-6 °С, а вдень від 0 до +2 °С.

Прогноз погоди у Києві на 6 січня. Фото: Meteoprog

Погода від Наталки Діденко 6 січня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україні з 6 січня очікується поступове потепління. Уже в понеділок температура вдень підніметься до +1…+5 °С, а 7 січня місцями сягатиме +5…+12 °С.

Прогнозується, що тепла повітряна маса буде супроводжуватися підвищеною вологістю та атмосферними фронтами. Це спричинить опади у вигляді мокрого снігу, який переходитиме в дощ. Вітер південний, місцями рвучкий і сильний.

Карта температур на 6 січня. Фото: Ventusky

Раніше ми писали, що 6 січня Одеську область накриє шторм. Влада попередила громадян про сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води.

А протягом наступного тижня, 6-12 січня, в Україні очікується аномально тепла погода. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах.