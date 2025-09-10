Часть Украины накроет атмосферный фронт — где будут дожди
В Украине 11 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 11 сентября
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в четверг в западных областях ожидаются умеренные дожди. На Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +10...+15 °С, на западе и юге страны +14...+19 °С; днем — +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик сообщает, что 11-го сентября атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.
Кое-где прогнозируются дожди, особенно в Карпатах, могут быть сильными.
Температура воздуха составит +17...+22 °С.
"Однако большинство территории Украины будет находиться среди настоящей красивой ранней осени — ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем", — говорится в сообщении.
Температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня +23...+28 °С.
В Киеве в четверг будет без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 °С.
Напомним, море все еще порадует теплой водой.
Также синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.
