В Украине 11 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 11 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в четверг в западных областях ожидаются умеренные дожди. На Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10...+15 °С, на западе и юге страны +14...+19 °С; днем — +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что 11-го сентября атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.

Кое-где прогнозируются дожди, особенно в Карпатах, могут быть сильными.

Температура воздуха составит +17...+22 °С.

"Однако большинство территории Украины будет находиться среди настоящей красивой ранней осени — ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня +23...+28 °С.

В Киеве в четверг будет без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 °С.

Напомним, море все еще порадует теплой водой.

Также синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.