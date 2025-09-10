Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Часть Украины накроет атмосферный фронт — где будут дожди

Часть Украины накроет атмосферный фронт — где будут дожди

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 23:57
Прогноз погоды на 11 сентября
Люди под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В Украине 11 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 11 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в четверг в западных областях ожидаются умеренные дожди. На Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10...+15 °С, на западе и юге страны +14...+19 °С; днем — +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С.

карта
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что 11-го сентября атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.

Кое-где прогнозируются дожди, особенно в Карпатах, могут быть сильными.

Температура воздуха составит +17...+22 °С.

"Однако большинство территории Украины будет находиться среди настоящей красивой ранней осени — ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня +23...+28 °С.

В Киеве в четверг будет без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 °С.

Напомним, море все еще порадует теплой водой.

Также синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.

погода Карпаты дождь погода в Украине ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации