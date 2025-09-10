Відео
Частину України накриє атмосферний фронт — де будуть дощі

Дата публікації: 10 вересня 2025 23:57
Прогноз погоди на 11 вересня
Люди під парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Україні 11 вересня прогнозується мінлива хмарність. Місцями дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 11 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у четвер у західних областях очікуються помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті можливі грози. На решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +10...+15 °С, на заході та півдні країни +14...+19 °С; вдень — +22...+27 °С, у західних областях +19...+24 °С.

карта
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що 11-го вересня атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України. 

Подекуди прогнозуються дощі, особливо в Карпатах, можуть бути сильними.

Температура повітря становитиме +17...+22 °С.

"Проте більшість території України перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені — очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря в більшості областей становитиме протягом дня +23...+28 °С.

У Києві у четвер буде без дощу, із сонечком, вдень повітря прогріється до +24 °С.

Нагадаємо, море все ще потішить теплою водою

Також синоптик Ігор Кибальчич розповів, що у вересні середня кількість опадів буде нижчою за норму. 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
