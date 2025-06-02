Погода в Украине 3 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра

Девушка охлаждается в жару. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 3 июня, будет жаркой и местами дождливой. Местами прогнозируются грозы, град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 3 июня

По прогнозам синоптиков, ночью кратковременные дожди возможны на северо-западе, а днем осадки охватят западные, северные и большинство центральных областей.

Местами прогнозируются грозы, град и шквалы скоростью 15-20 м/с. В Волынской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди.

На остальной территории день пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °С, днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 °C.

На юге и востоке местами до +32 °C. В западных регионах будет несколько прохладнее +19...+24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 3 июня, в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

В Волынской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются значительные дожди. Объявлен І уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетической, строительной и коммунальной инфраструктуры, а также вызвать перебои в движении транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

3 июня в Харьковской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в течение недели со 2 по 8 июня в Украине будет преимущественно неустойчивая и жаркая погода.

Также мы писали, что 3 июня летняя жара накроет Одессу и область.