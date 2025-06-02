Погода в Україні 3 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Буревій і спека до +32°С — прогноз погоди від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 3 червня, буде спекотною і подекуди дощовою. Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 3 червня
За прогнозами синоптиків, вночі короткочасні дощі можливі на північному заході, а вдень опади охоплять західні, північні та більшість центральних областей.
Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с. У Волинській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі.
На решті території день мине без опадів. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24...+29 °C.
На півдні та сході місцями до +32 °C. У західних регіонах буде дещо прохолодніше +19...+24 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У вівторок, 3 червня, в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.
У Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичної, будівельної та комунальної інфраструктури, а також спричинити перебої в русі транспорту.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
3 червня у Харківській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, упродовж тижня з 2 по 8 червня в Україні буде переважно нестійка та спекотна погода.
Також ми писали, що 3 червня літня спека накриє Одесу та область.
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