Погода в Україні 3 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Дівчина охолоджується у спеку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 3 червня, буде спекотною і подекуди дощовою. Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 3 червня

За прогнозами синоптиків, вночі короткочасні дощі можливі на північному заході, а вдень опади охоплять західні, північні та більшість центральних областей.

Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с. У Волинській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі.

На решті території день мине без опадів. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24...+29 °C.

На півдні та сході місцями до +32 °C. У західних регіонах буде дещо прохолодніше +19...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У вівторок, 3 червня, в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.

У Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичної, будівельної та комунальної інфраструктури, а також спричинити перебої в русі транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

3 червня у Харківській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, упродовж тижня з 2 по 8 червня в Україні буде переважно нестійка та спекотна погода.

Також ми писали, що 3 червня літня спека накриє Одесу та область.