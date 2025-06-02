Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Буревій і спека до +32°С — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Буревій і спека до +32°С — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 23:33
Погода в Україні 3 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра
Дівчина охолоджується у спеку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 3 червня, буде спекотною і подекуди дощовою. Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 3 червня

За прогнозами синоптиків, вночі короткочасні дощі можливі на північному заході, а вдень опади охоплять західні, північні та більшість центральних областей.

Місцями прогнозуються грози, град і шквали швидкістю 15–20 м/с. У Волинській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі.

На решті території день мине без опадів. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24...+29 °C.

На півдні та сході місцями до +32 °C. У західних регіонах буде дещо прохолодніше +19...+24 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У вівторок, 3 червня, в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.

У Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичної, будівельної та комунальної інфраструктури, а також спричинити перебої в русі транспорту.

Дощі в Україні
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

3 червня у Харківській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, упродовж тижня з 2 по 8 червня в Україні буде переважно нестійка та спекотна погода.

Також ми писали, що 3 червня літня спека накриє Одесу та область.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /