Прогноз магнитных бурь на сегодня, 22 ноября

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в пятницу, 22 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут повлечь за собой радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 ноября
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 22 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 24.
Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:
- снизьте уровень стресса;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ.
Напомним, недавно японские исследователи создали первый в мире деревянный спутник. Запуск прошел как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны.
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