Прогноз магнитных бурь на сегодня, 22 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

На Земле в пятницу, 22 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут повлечь за собой радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 ноября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 22 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 24.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, недавно японские исследователи создали первый в мире деревянный спутник. Запуск прошел как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны.

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