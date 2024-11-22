Прогноз магнітних бур на сьогодні, 22 листопада

Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у п'ятницю, 22 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька спалахів, які можуть спричинити радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 22 листопада
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 22 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 24.
Як запобігти негативному впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:
- знизьте рівень стресу;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ.
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