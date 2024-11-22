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Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

22 листопада 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 22 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у п'ятницю, 22 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька спалахів, які можуть спричинити радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 22 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 24.
магнітні бурі 22 листопада
Погане самопочуття у жінки. Фото: Freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

  • знизьте рівень стресу;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, нещодавно японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця.

Також ми писали, що у листопаді на українців чекає найяскравіший зорепад осені. Він відрізняється яскравими і швидкими метеорами, які досягають швидкості до 70 км/с та можуть залишати довгі сяючі стежки на небі.

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