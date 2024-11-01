Магнитные бури 1 ноября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 1 ноября, не ожидаются существенные магнитные бури. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и четыре вспышки класса М7,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М7,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 1 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 87.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, в периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут чувствовать:

обострение физических симптомов: это может быть головная боль, боли в суставах или усталость;

эмоциональные изменения: некоторые могут ощущать тревожность, раздражительность или ухудшение настроения;

нарушение сна: магнитные бури могут влиять на качество сна;

изменения в самочувствии: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать ухудшение состояния.

Напомним, в ноябре украинцев ждут шесть мощных магнитных бурь. Людям советуют подготовиться к магнитным колебаниям, чтобы этот осенний период прошел максимально комфортно.