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Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

1 ноября 2024 11:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 1 ноября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в пятницу, 1 ноября, не ожидаются существенные магнитные бури. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и четыре вспышки класса М7,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М7,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 1 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 87.
магнитные бури 1 ноября
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, в периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут чувствовать:

  • обострение физических симптомов: это может быть головная боль, боли в суставах или усталость;
  • эмоциональные изменения: некоторые могут ощущать тревожность, раздражительность или ухудшение настроения;
  • нарушение сна: магнитные бури могут влиять на качество сна;
  • изменения в самочувствии: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать ухудшение состояния.

Напомним, в ноябре украинцев ждут шесть мощных магнитных бурь. Людям советуют подготовиться к магнитным колебаниям, чтобы этот осенний период прошел максимально комфортно.

космос Солнце магнитные бури самочувствие головная боль

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