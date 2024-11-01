Магнітні бурі 1 листопада — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 1 листопада, не очікуються суттєвих магнітних бур. Проте на Сонці трапилося кілька спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М7,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М7,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 1 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 87.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Крім того, в періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати:

загострення фізичних симптомів: це може бути головний біль, біль у суглобах або втома;

емоційні зміни: деякі можуть відчувати тривожність, дратівливість або погіршення настрою;

порушення сну: магнітні бурі можуть впливати на якість сну;

зміни в самопочутті: люди з серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати погіршення стану.

Нагадаємо, у листопаді українців чекають шість потужних магнітних бур. Людям радять підготуватися до магнітних коливань, щоб цей осінній період пройшов максимально комфортно.