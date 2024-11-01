Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

1 листопада 2024 11:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 1 листопада — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у п'ятницю, 1 листопада, не очікуються суттєвих магнітних бур. Проте на Сонці трапилося кілька спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 1 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М7,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М7,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 1 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 87.
магнітні бурі 1 листопада
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Крім того, в періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати:

  • загострення фізичних симптомів: це може бути головний біль, біль у суглобах або втома;
  • емоційні зміни: деякі можуть відчувати тривожність, дратівливість або погіршення настрою;
  • порушення сну: магнітні бурі можуть впливати на якість сну;
  • зміни в самопочутті: люди з серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати погіршення стану.

Нагадаємо, у листопаді українців чекають шість потужних магнітних бур. Людям радять підготуватися до магнітних коливань, щоб цей осінній період пройшов максимально комфортно.

космос Сонце магнітні бурі самопочуття головний біль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

10:49 Фантомний ВАЗ — на Одещині затримали нахабного шахрая

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Text

22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні