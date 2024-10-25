Прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина идет по улице во время тумана. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях днем небольшой дождь.

Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 25 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западных, северо-восточных, Житомирской и Винницкой областях туман. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +2...+7 °С, а в западных областях около 0 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 °С, а на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны — до +17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +2...+7 °С, а днем потеплеет до +9...+14 °С. В столице ночью будет +5...+7 °С, а днем +11...+13 °С.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Карта "Опасные стихийные и метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром 25 октября в западных, Житомирской, Винницкой областях и северо-восточной части туман, видимость 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Осадки в Украине" от Meteopost.com

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 25 октября, близость атмосферного фронта повлечет за собой небольшие дожди в восточных областях. В общем же по территории Украины будет сухо, ночью холодно, днем комфортно.

"В дальнейшем будет продолжаться сухая погода с периодическим набегом или туч, или туманов, но солнце все равно будет их разгонять время от времени. Листья будут желтеть, виноград будет краснеть, градусы будут колебаться вместе с линией синоптически прекрасного октября, никуда вниз особо не будут убегать, дождей не видно" , — отмечает Диденко.

Ранее синоптики прогнозировали, что в некоторых областях Украины в пятницу, 25 октября, будет дождь. К тому же возможен туман.

Также мы сообщали, что в Одессе, 25 октября, погода будет достаточно прохладной. Столбики термометров даже днем не поднимутся выше +16 °С.