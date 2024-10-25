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Будуть небезпечні явища — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

25 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Жінка йде вулицею під час туману. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях удень невеликий дощ.

Про це в четвер, 24 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 25 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в західних, північно-східних, Житомирській і Вінницькій областях туман. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +2...+7 °С, а в західних областях близько 0 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+14 °С, а на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни — до +17 °С.

Карта температур в Україні на 25 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +2...+7 °С, а вдень потеплішає до +9...+14 °С. У столиці вночі буде +5...+7 °С, а вдень +11...+13 °С.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Небезпечні стихійні й метеорологічні явища в Україні 25 жовтня
Карта "Небезпечні стихійні та метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці 25 жовтня в західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині туман, видимість 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Опади в Україні 25 жовтня
Карта "Опади в Україні" від Meteopost.com

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю, 25 жовтня, близькість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях. Загалом же по території Україні буде сухо, вночі холодно, удень комфортно.

"Надалі триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу. Листя жовтітиме, виноград червонітиме, градуси коливатимуться разом із лінією синоптично чудового жовтня, нікуди вниз особливо не тікатимуть, дощів не видно", — зазначає Діденко.

Раніше синоптики прогнозували, що в деяких областях України в п'ятницю, 25 жовтня, дощитиме. До того ж можливий туман.

Також ми повідомляли, що в Одесі, 25 жовтня, погода буде досить прохолодною. Стовпчики термометрів навіть удень не піднімуться вище +16 °С.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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