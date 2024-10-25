Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Будуть небезпечні явища — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях удень невеликий дощ.
Про це в четвер, 24 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 25 жовтня
Уночі та вранці в західних, північно-східних, Житомирській і Вінницькій областях туман. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі +2...+7 °С, а в західних областях близько 0 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+14 °С, а на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни — до +17 °С.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +2...+7 °С, а вдень потеплішає до +9...+14 °С. У столиці вночі буде +5...+7 °С, а вдень +11...+13 °С.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища
Уночі та вранці 25 жовтня в західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині туман, видимість 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю, 25 жовтня, близькість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях. Загалом же по території Україні буде сухо, вночі холодно, удень комфортно.
"Надалі триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу. Листя жовтітиме, виноград червонітиме, градуси коливатимуться разом із лінією синоптично чудового жовтня, нікуди вниз особливо не тікатимуть, дощів не видно", — зазначає Діденко.
Раніше синоптики прогнозували, що в деяких областях України в п'ятницю, 25 жовтня, дощитиме. До того ж можливий туман.
Також ми повідомляли, що в Одесі, 25 жовтня, погода буде досить прохолодною. Стовпчики термометрів навіть удень не піднімуться вище +16 °С.
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