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Будут дожди, похолодает — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

7 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 2 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 7 октября, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. В южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами сильные дожди, грозы. В западных и восточных областях небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 7 октября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Западный (в восточных областях южный) ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +7...12 °С, днем +11...16 °С. На остальной территории ночью +12...17 °С. Днем +16...21 °С, в восточных областях +22...27 °С.

Карта температур на 7 октября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Скорость западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +7...+12 °С, а днем потеплеет до +11...+16 °С. В столице ночью будет около +10 °С, а днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 7 октября, территория Украины будет еще под влиянием активного циклона.

Местами ночью и утром, а местами днем пройдут дожди. В южных, Киевской, Черниговской областях и значительной части центральных областей возможны сильные дожди. В Луганской области будет преимущественно сухая погода.

Температура воздуха будет довольно низкой: в течение дня столбики термометров поднимутся до +11...+17 °С. Теплее будет в восточной части, на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях: там днем ожидается +19...+25 °С.

В Киеве сохранится влажная погода. Осадки прекратятся только во второй половине дня. Температура снизится до +12...+14 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 7 октября, во многих регионах Украины пройдут ливни. В нескольких областях из-за этого ожидается I (желтый) уровень опасности.

Также мы сообщали, что во Львове 7 октября будет туман и дождь. Температура воздуха даже днем не поднимется выше +10…+15 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик дождь погода в Украине

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