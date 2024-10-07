Прогноз погоди в Україні на середу, 2 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 7 жовтня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози. У західних та східних областях невеликий дощ.

Про це в неділю, 6 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Західний (у східних областях південний) вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі +7...12 °С, удень +11...16 °С. На решті території вночі +12...17 °С. Удень +16...21 °С, у східних областях +22...27 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, уночі помірний, а вдень невеликий дощ. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +11...+16 °С. У столиці вночі буде близько +10 °С, а вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, 7 жовтня, територія Україні буде ще під впливом активного циклону.

Подекуди вночі та вранці, а подекуди вдень пройдуть дощі. У південних, Київській, Чернігівській областях і значній частині центральних областей можливі сильні дощі. У Луганській області буде переважно суха погода.

Температура повітря буде досить низькою: протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +11...+17 °С. Тепліше буде у східній частині, на південному сході, Дніпропетровській і Полтавській областях: там удень очікується +19...+25 °С.

У Києві утримається волога погода. Опади припиняться лише у другій половині дня. Температура знизиться до +12...+14 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 7 жовтня, у багатьох регіонах України пройдуть зливи. У кількох областях через це очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Також ми повідомляли, що у Львові 7 жовтня буде туман і дощ. Температура повітря навіть удень не підніметься вище +10...+15 °С.