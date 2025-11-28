Видео
Будет ли в Украине дождь — прогноз погоды на сегодня

Будет ли в Украине дождь — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:25
Погода сегодня, 28 ноября, в Украине - Укргидрометцентр
Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 28 ноября, сообщили синоптики. Ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях определял малоактивный атмосферный фронт, который обусловил небольшой дождь. Днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления. 

Об этом в четверг, 27 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 ноября

В Україні 28 листопада вночі дощі, вдень без опадів
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.

Поэтому в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью температура составила +4...+1 °С, днем будет +1...+6 °С. Во всех остальных областях ночью +4...+9 °С, а днем +7...+12 °С. На юге до +16 °С.

Прогноз погоди в Україні 28 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и в Киеве сегодня будет облачно. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер будет дуть северный с переходом на восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила +4...-1 °С, днем +1...+6 °С.

Тем временем в Киеве ночью и днем +2...+4 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Украинском гидрометеорологическом центре добавили, что ночью и утром сегодня на Прикарпатье, в южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается туман.

Видимость составит 200-300 метров, поэтому погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта. Объявлен І уровень опасности.

На заході, сході та півдні очікується туман 28 листопада
Предупреждение о тумане в ряде областей. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе на сегодня объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет достаточно прохладной. Несмотря на это сильного ветра ожидать не стоит.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
