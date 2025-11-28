Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Чи буде в Україні дощ — прогноз погоди на сьогодні

Чи буде в Україні дощ — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 06:25
Погода сьогодні, 28 листопада, в Україні — Укргідрометцентр
Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 28 листопада, повідомили синоптики. Вночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначав малоактивний атмосферний фронт, який зумовив невеликий дощ. Вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Про це у четвер, 27 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 28 листопада

В Україні 28 листопада вночі дощі, вдень без опадів
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В Українському гідрометеорологічному центрі поінформували, що над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

Відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі температура становила +4...+1 °С, вдень буде +1...+6 °С. У всіх інших областях вночі +4...+9 °С, а вдень +7...+12 °С. На півдні до +16 °С.

Прогноз погоди в Україні 28 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві сьогодні буде хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер дутиме північний з переходом на східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +4...-1 °С, вдень +1...+6 °С.

Тим часом у Києві вночі та вдень +2...+4 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі додали, що вночі та вранці сьогодні на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується туман.

Видимість становитиме 200-300 метрів, тож погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Оголошено І рівень небезпечності.

На заході, сході та півдні очікується туман 28 листопада
Попередження про тумак у низці областей. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі на сьогодні оголосили штормове попередження. Температура повітря буде досить прохолодною. Попри це сильного вітру очікувати не варто. 

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр прогнози синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації