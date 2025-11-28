Погода сьогодні, 28 листопада, в Україні — Укргідрометцентр

Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 28 листопада, повідомили синоптики. Вночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначав малоактивний атмосферний фронт, який зумовив невеликий дощ. Вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Про це у четвер, 27 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 28 листопада

В Українському гідрометеорологічному центрі поінформували, що над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

Відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі температура становила +4...+1 °С, вдень буде +1...+6 °С. У всіх інших областях вночі +4...+9 °С, а вдень +7...+12 °С. На півдні до +16 °С.

У Київській області та в Києві сьогодні буде хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер дутиме північний з переходом на східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +4...-1 °С, вдень +1...+6 °С.

Тим часом у Києві вночі та вдень +2...+4 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі додали, що вночі та вранці сьогодні на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується туман.

Видимість становитиме 200-300 метрів, тож погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Оголошено І рівень небезпечності.

