Погода сегодня, 21 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Теплая погода осенью. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на воскресенье, 21 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность, но без осадков. В юго-западной части ночью и утром местами ожидается туман.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 21 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составила +10...+15 °С, на побережье морей до +18 °С, а на востоке страны +7...+12 °С. Днем прогнозируют +22...+27 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области тоже сегодня будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью фиксировалась на уровне +10...+15 °С, днем будет +22...+27 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня по всей Украине не будет дождей, а будет светить солнце и будут белые облака. Температура воздуха ожидается на уровне +24...+29 °С, а на востоке Украины +20...+24 °С.

В Киеве также будет солнечно, маловетрено, а температура составит +25...+27 °С.

Напомним, что в Одессе будет царить теплая и сухая погода. Сентябрьский день обещает быть по-летнему солнечным, а вечер — комфортным и спокойным. Осадков не прогнозируют, ветер будет слабым.

Также мы писали, что по словам синоптика Натальи Птухи, тепло в Украине будет удерживаться как минимум до 24 сентября.