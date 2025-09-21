Погода сьогодні, 21 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на неділю, 21 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність, але без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями очікується туман.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила +10...+15 °С, на узбережжі морів до +18 °С, а на сході країни +7...+12 °С. Вдень прогнозують +22...+27 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області теж сьогодні буде невелика хмарність. Опадів не очікується. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі фіксувалася на рівні +10...+15 °С, вдень буде +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в усій Україні не буде дощів, а світитиме сонце та будуть білі хмарки. Температура повітря очікується на рівні +24...+29 °С, а на сході України +20...+24 °С.

У Києві також буде сонячно, малоповітряно, а температура становитиме +25...+27 °С.

Нагадаємо, що в Одесі пануватиме тепла й суха погода. Вересневий день обіцяє бути по-літньому сонячним, а вечір — комфортним і спокійним. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким.

Також ми писали, що за словами синоптика Наталії Птухи, тепло в Україні буде утримуватися щонайменше до 24 вересня.