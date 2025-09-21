Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Буде тепло, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

Буде тепло, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 21 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на неділю, 21 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність, але без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями очікується туман.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 вересня

Буде тепло, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила +10...+15 °С, на узбережжі морів до +18 °С, а на сході країни +7...+12 °С. Вдень прогнозують +22...+27 °С.

Буде тепло, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області теж сьогодні буде невелика хмарність. Опадів не очікується. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі фіксувалася на рівні +10...+15 °С, вдень буде +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в усій Україні не буде дощів, а світитиме сонце та будуть білі хмарки. Температура повітря очікується на рівні +24...+29 °С, а на сході України +20...+24 °С.

У Києві також буде сонячно, малоповітряно, а температура становитиме +25...+27 °С.

Нагадаємо, що в Одесі пануватиме тепла й суха погода. Вересневий день обіцяє бути по-літньому сонячним, а вечір — комфортним і спокійним. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким.

Також ми писали, що за словами синоптика Наталії Птухи, тепло в Україні буде утримуватися щонайменше до 24 вересня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації