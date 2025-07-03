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Главная Метео Будет тепло, но на востоке дожди — прогноз погоды на сегодня

Будет тепло, но на востоке дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:25
Погода сегодня, 3 июля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

Прогноз погоды на четверг, 3 июля, сообщили синоптики. В частности, сегодня над Украиной будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры, наиболее ощутимому — на западе и юге страны. Только на востоке и юго-востоке атмосферный фронт добавит немного влаги и будет заметно тепло.

Об этом в среду, 2 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 3 июля

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на юго-востоке, а днем на востоке страны местами будет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +12...+17 °С, на побережье морей до +20 °С. Днем прогнозируют +25...+30 °С, на западе и юге страны до +33 °С, в восточных областях +21...+26 °С.

Буде тепло, але на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура севера фиксировалась на уровне +12...+17 °С, днем ожидается +25...+30 °С.

В Киеве тем временем ночью +15...+17 °С, днем +28...+30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 июля в Украине будет +27...+32 °С тепла, а на северо-востоке +23...+27 °С. Грозовые дожди, как пишет Диденко, пройдут только в восточных областях. Кроме того, притихнет ветер.

В Киеве сегодня будет сухо, солнечно, днем +28...+30 °С.

Напомним, что 3 июля в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за высокой сухости воздуха.

Также на днях мы писали, что первые дни июля в Украине ознаменуются неустойчивой погодой с умеренной температурой и дождями, но уже с сегодняшнего дня стоит ожидать повышения температуры.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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