Погода сьогодні, 3 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач

Прогноз погоди на четвер, 3 липня, повідомили синоптики. Зокрема, сьогодні над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури, найвідчутнішому — на заході та півдні країни. Лише на сході та південному сході атмосферний фронт додасть трохи вологи і буде помітно тепло.

Про це у середу, 2 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на південному сході, а вдень на сході країни місцями буде невеликий короткочасний дощ.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +12...+17 °С, на узбережжі морів до +20 °С. Вдень прогнозують +25...+30 °С, на заході та півдні країни до +33 °С, у східних областях +21...+26 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура півночі фіксувалася на рівні +12...+17 °С, вдень очікується +25...+30 °С.

У Києві тим часом вночі +15...+17 °С, вдень +28...+30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 липня в Україні буде +27...+32 °С тепла, а на північному сході +23...+27 °С. Грозові дощі, як пише Діденко, пройдуть лише у східних областях. Крім того, притихне вітер.

У Києві сьогодні буде сухо, сонячно, вдень +28...+30 °С.

Нагадаємо, що 3 липня в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу сухість повітря.

Також днями ми писали, що перші дні липня в Україні ознаменуються нестійкою погодою з помірною температурою і дощами, але вже з сьогоднішнього дня варто очікувати підвищення температури.