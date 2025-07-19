Погода в Украине 20 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра

Девушки идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 20 июля, будет облачной с прояснениями. В Карпатах ожидается ночью +9 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 20 июля

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в западных и северных областях, а также днем в центре, в Одесской и Николаевской областях прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 °C, днем от +20 до +25 °C.

На юге и востоке будет жарче: ночью +17...+22 °C, а днем до +27...+32 °C. В Карпатах прохладнее — ночью +9...+14 °C, днем +17...+22 °C.

Ветер — западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что какой будет погода в воскресенье, 20 июля, в курортной Одессе.

Также мы сообщали, что в выходные 19-20 июля циклон принесет дожди и жару.