Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Будет +9°С и дождь — где завтра ожидається непогода

Будет +9°С и дождь — где завтра ожидається непогода

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 19:26
Погода в Украине 20 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра
Девушки идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 20 июля, будет облачной с прояснениями. В Карпатах ожидается ночью +9 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 20 июля

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в западных и северных областях, а также днем в центре, в Одесской и Николаевской областях прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 °C, днем от +20 до +25 °C.

На юге и востоке будет жарче: ночью +17...+22 °C, а днем до +27...+32 °C. В Карпатах прохладнее — ночью +9...+14 °C, днем +17...+22 °C.

Ветер — западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

карта погоди
Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что какой будет погода в воскресенье, 20 июля, в курортной Одессе.

Также мы сообщали, что в выходные 19-20 июля циклон принесет дожди и жару.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации