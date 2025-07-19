Погода в Україні 20 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Буде +9°С і дощ — в яких областях завтра вируватиме негода
Погода в Україні завтра, 20 липня, буде хмарною з проясненнями. У Карпатах очікується вночі +9 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 20 липня
За прогнозами синоптиків, у неділю в західних і північних областях, а також вдень у центрі, на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території — без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 °C, вдень від +20 до +25 °C.
На півдні та сході буде спекотніше: вночі +17…+22 °C, а вдень до +27…+32 °C. У Карпатах прохолодніше — вночі +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C.
Вітер — західного та південно-західного напрямків, 7–12 м/с.
Раніше ми розповідали, що якою буде погода у неділю, 20 липня, в курортній Одесі.
Також ми повідомляли, що у вихідні 19—20 липня циклон принесе дощі та спеку.
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