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Головна Метео Буде +9°С і дощ — в яких областях завтра вируватиме негода

Буде +9°С і дощ — в яких областях завтра вируватиме негода

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 19:26
Погода в Україні 20 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра
Дівчата йдуть вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 20 липня, буде хмарною з проясненнями. У Карпатах очікується вночі +9 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 20 липня

За прогнозами синоптиків, у неділю в західних і північних областях, а також вдень у центрі, на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території — без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 °C, вдень від +20 до +25 °C.

На півдні та сході буде спекотніше: вночі +17…+22 °C, а вдень до +27…+32 °C. У Карпатах прохолодніше — вночі +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C.

Вітер — західного та південно-західного напрямків, 7–12 м/с.

карта погоди
Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що якою буде погода у неділю, 20 липня, в курортній Одесі.

Також ми повідомляли, що у вихідні 19—20 липня циклон принесе дощі та спеку.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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