Магнитные бури в Украине 7 июля — прогноз для метеозависимых

Полярное сияние, которое часто возникает из-за магнитных бурь. Фото иллюстративное: Pixabay

В понедельник, 7 июля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. Зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса В и две вспышки класса С — подобные явления обычно не оказывают значительного влияния на геомагнитное поле.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 июля

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет преимущественно спокойным или нестабильным. Вероятность более сильных вспышек (класса М) остается незначительной.

Солнечная активность на 7 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 18.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Хотя серьезных магнитных бурь не прогнозируется, ученые отмечают, что даже незначительные геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие чувствительных людей.

К распространенным симптомам относятся головная боль, головокружение, повышенная усталость, раздражительность, бессонница, нестабильное давление, а в отдельных случаях — обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно важно следить за состоянием пожилых людей, метеозависимых и тех, кто имеет сердечные патологии.

Медики рекомендуют в дни магнитных колебаний больше отдыхать, избегать стрессов, соблюдать питьевой режим и по возможности уменьшить физические нагрузки.

Напомним, стало известно, какие дни в июле будут опасными для меоезависимых из-за сильных магнитных бурь.

Тем временем синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине в некоторых областях в понедельник, 7 июля.