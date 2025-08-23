Дожди и даже с грозами ожидаются сегодня, 23 августа, в некоторых регионах Украины

Люди с зонтиками под дождем под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на большой части территории Украины, ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Местами синоптики даже объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Погода от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют, что в Житомирской, Киевской и Винницкой области будут умеренные, а в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди с грозами.

Причем в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 20 м/с.

Погода в Украине 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный, а в восточных областях - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем +17...+22 °C, а в юго-восточной части +26...+31 °C.

Синоптики объявили опасность желтого уровня в нескольких областях из-за ухудшения погодных условий.

Первый уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует, что средиземноморский циклон Lukas, принадлежащий к мощной системе вместе с Severin и Roger, постепенно будет смещаться на восток.

Циклон над Украиной. Фото: t.me/PohodaNatalka

Поэтому в западных и северных областях будет отмечаться повышение атмосферного давления. В центре, на востоке и юге пройдут дожди с грозами.

Температура воздуха в большинстве областей +18...+24 °C, а на востоке - +25...+30 °C.

В Киеве существенных осадков не будет. Температура в течение дня +20...+22 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходные, 23-24 августа. Местами температура вырастет до +31 °C.

А харьковчан предупредили об осадках. Кроме того, возможны град и сильные порывы ветра до 20 м/с.