Дожди и даже с грозами ожидаются сегодня, 23 августа, в некоторых регионах Украины

Большую часть Украины накроет ливнями — прогноз на сегодня
Сегодня на большой части территории Украины, ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Местами синоптики даже объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Погода от Укргидрометцентра
Метеорологи прогнозируют, что в Житомирской, Киевской и Винницкой области будут умеренные, а в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди с грозами.
Причем в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 20 м/с.
Ветер северо-западный, а в восточных областях - юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем +17...+22 °C, а в юго-восточной части +26...+31 °C.
Синоптики объявили опасность желтого уровня в нескольких областях из-за ухудшения погодных условий.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Диденко прогнозирует, что средиземноморский циклон Lukas, принадлежащий к мощной системе вместе с Severin и Roger, постепенно будет смещаться на восток.
Поэтому в западных и северных областях будет отмечаться повышение атмосферного давления. В центре, на востоке и юге пройдут дожди с грозами.
Температура воздуха в большинстве областей +18...+24 °C, а на востоке - +25...+30 °C.
В Киеве существенных осадков не будет. Температура в течение дня +20...+22 °C.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходные, 23-24 августа. Местами температура вырастет до +31 °C.
А харьковчан предупредили об осадках. Кроме того, возможны град и сильные порывы ветра до 20 м/с.
