Дощі й навіть з грозами очікуються сьогодні, 23 серпня, в деяких регіонах України

Люди з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні на великій частині території України, очікуються дощі та сильні пориви вітру. Місцями синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують, що у Житомирській, Київській та Вінницькій області будуть помірні, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями сильні дощі з грозами.

Причому у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах можливі град та шквали до 20 м/с.

Погода в Україні 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, а у східних областях — південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень +17...+22 °C, а у південно-східній частині +26...+31 °C.

Синоптики оголосили небезпеку жовтого рівня у декількох областях через погіршення погодних умов.

Перший рівень небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger, поступово зміщуватиметься на схід.

Циклон над Україною. Фото: t.me/PohodaNatalka

Через це у західних та північних областях відмічатиметься підвищення атмосферного тиску. У центрі, на сході та півдні пройдуть дощі з грозами.

Температура повітря в більшості областей +18...+24 °C, а на сході — +25...+30 °C.

У Києві істотних опадів не буде. Температура протягом дня +20...+22 °C.

