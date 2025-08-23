Відео
Більшу частину України накриє зливами — прогноз на сьогодні

Більшу частину України накриє зливами — прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 06:25
Дощі й навіть з грозами очікуються сьогодні, 23 серпня, в деяких регіонах України
Люди з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні на великій частині території України, очікуються дощі та сильні пориви вітру. Місцями синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують, що у Житомирській, Київській та Вінницькій області будуть помірні, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями сильні дощі з грозами.

Причому у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах можливі град та шквали до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня
Погода в Україні 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, а у східних областях — південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень +17...+22 °C, а у південно-східній частині +26...+31 °C.

Синоптики оголосили небезпеку жовтого рівня у декількох областях через погіршення погодних умов.

Погода в Україні 23 серпня
Перший рівень небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger, поступово зміщуватиметься на схід.

Погодні умови в Україні 23 серпня
Циклон над Україною. Фото: t.me/PohodaNatalka

Через це у західних та північних областях відмічатиметься підвищення атмосферного тиску. У центрі, на сході та півдні пройдуть дощі з грозами.

Температура повітря в більшості областей +18...+24 °C, а на сході — +25...+30 °C.

У Києві істотних опадів не буде. Температура протягом дня +20...+22 °C. 

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на вихідні, 23-24 серпня. Місцями температура зросте до +31 °C.

А харківʼян попередили про опади. Крім того, можливі град та сильні пориви вітру до 20 м/с.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
