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Без осадков, но с туманом — прогноз погоды на сегодня

30 декабря 2025 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 30 декабря — прогноз от синоптиков
Туман в Киеве. Иллюстративное фото: КМДА
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в начале недели погода обещает быть сухой, но морозной. Также ожидается пасмурная и туманная погода, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 30 декабря

Синоптики Укргидрометцентра обещают в понедельник, 30 декабря, облачное небо, но осадков не будет. В западных и областных областях утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 0...+5°C по всей территории Украины. Днем около 0 °C.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря.
Погода в Украине 30 декабря. Фото: Скриншот

Предупреждение об опасности

Ночью и утром 30 декабря в Западной и Винницкой областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Поэтому объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря.
Предупреждение об опасности в нескольких областях Украины. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 30 декабря

В столичном регионе в понедельник не прогнозируют существенных осадков. Температура днем 0...+5°C. В столице +2...+4°C.

Погода на Киевщине 30 декабря
Погода в Киевской области 30 декабря. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в начале недели будет теплая и сухая погода. Однако со временем ситуация изменится — температура воздуха упадет, прогнозируют осадки.

В понедельник в Одессе облачно. Температура воздуха может опуститься до 0 °C.

А во Львове сделали предупреждение для водителей и пешеходов на завтра из-за опасных погодных условий.

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