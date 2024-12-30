Погода в Украине 30 декабря — прогноз от синоптиков

Без осадков, но с туманом — прогноз погоды на сегодня
В Украине в начале недели погода обещает быть сухой, но морозной. Также ожидается пасмурная и туманная погода, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 30 декабря
Синоптики Укргидрометцентра обещают в понедельник, 30 декабря, облачное небо, но осадков не будет. В западных и областных областях утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 0...+5°C по всей территории Украины. Днем около 0 °C.
Предупреждение об опасности
Ночью и утром 30 декабря в Западной и Винницкой областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Поэтому объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.
Погода в Киевской области 30 декабря
В столичном регионе в понедельник не прогнозируют существенных осадков. Температура днем 0...+5°C. В столице +2...+4°C.
Напомним, в Украине в начале недели будет теплая и сухая погода. Однако со временем ситуация изменится — температура воздуха упадет, прогнозируют осадки.
В понедельник в Одессе облачно. Температура воздуха может опуститься до 0 °C.
А во Львове сделали предупреждение для водителей и пешеходов на завтра из-за опасных погодных условий.
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