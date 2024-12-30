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Без опадів, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

30 грудня 2025 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 30 грудня — прогноз від синоптиків
Туман у Києві. Ілюстративне фото: КГГА
Світлана Силенко - Редактор

В Україні на початку тижня погода обіцяє бути сухою, але морозною. Також очікується похмура та туманна погода, тому водіям та пішоходом треба бути обережними. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 30 грудня

Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на понеділок, 30 грудня, хмарне небо, але опадів не буде. У західних та Вінницькій областях вранці туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 0...+5 °C по всій території України. В Карпатах вдень близько 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня
Погода в Україні 30 грудня. Фото: Скриншот

Попередження про небезпеку

Вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня
Попередження про небезпеку в кількох областях України. Фото: скриншот

Погода на Київщині 30 грудня

У столичному регіоні в понеділок не прогнозують істотних опадів. Температура вдень 0...+5 °C. У столиці +2...+4 °C.

Погода на Киїівщині 30 грудня
Погода на Київщині 30 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на початку тижня буде тепла та суха погода. Однак згодом ситуація зміниться — температура повітря впаде, прогнозують опади.

В понеділок в Одесі буде хмарно. Температура повітря може опуститись до 0 °C.

А у Львові зробили попередження для водіїв та пішоходів на завтра через небезпечні погодні умови.

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