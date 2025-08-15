Сегодня в Украине будет жаркая погода без дождей, прогнозируют синоптики

Летний парк в Харькове в жару. Иллюстративное фото: Редпост

В последний день рабочей недели, пятницу, 15 августа, синоптики обещают по всей территории нашего государства сухую и солнечную погоду. Она обусловлена влиянием антициклона Julia.

Об этом сообщают синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали среднюю дневную температуру на уровне +23...+28 °С, однако на Прикарпатье и юге будет до +30 °С. Температура до +35 °С ожидается на Закарпатье.

Погода в Украине на 15 августа. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз на 15 августа от Наталки Диденко

Сообщение Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Метеоролог проинформировала, что сегодня температура будет колебаться в пределах +23...+28 °С. Жарче будет на Закарпатье и в Крыму — там столбики термометров поднимутся до +30 °С.

В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков. Температура составит около +25 °С.

Напомним, синоптики предупредили о настоящей жаре на Львовщине.

Кроме того, мы информировали, что ученая спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы. К 2040 году они существенно потеплеют.