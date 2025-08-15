Сегодня в Украине будет жаркая погода без дождей, прогнозируют синоптики

Без дождя, но довольно жарко — погода в Украине сегодня
В последний день рабочей недели, пятницу, 15 августа, синоптики обещают по всей территории нашего государства сухую и солнечную погоду. Она обусловлена влиянием антициклона Julia.
Об этом сообщают синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.
Прогноз от Укргидрометцентра
Синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали среднюю дневную температуру на уровне +23...+28 °С, однако на Прикарпатье и юге будет до +30 °С. Температура до +35 °С ожидается на Закарпатье.
Прогноз на 15 августа от Наталки Диденко
Метеоролог проинформировала, что сегодня температура будет колебаться в пределах +23...+28 °С. Жарче будет на Закарпатье и в Крыму — там столбики термометров поднимутся до +30 °С.
В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков. Температура составит около +25 °С.
