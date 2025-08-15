Сьогодні в Україні буде спекотна погода без дощів, прогнозують синоптики

Літній парк у Харкові в спеку. Ілюстративне фото: Редпост

В останній день робочого тижня, п'ятницю, 15 серпня, синоптики обіцяють по всій території нашої держави суху та сонячну погоду. Вона зумовлена впливом антициклону Julia.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру спрогнозували середню денну температуру на рівні +23…+28 °С, проте на Прикарпатті та півдні буде до +30 °С. Температура аж до +35 °С очікується на Закарпатті.

Прогноз на 15 серпня від Наталки Діденко

Метеорологиня проінформувала, що сьогодні температура коливатиметься в межах +23…+28 °С. Спекотніше буде на Закарпатті та в Криму — там стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів. Температура становитиме близько +25 °С.

