Головна Метео Без дощу, але доволі спекотно — погода в Україні сьогодні

Без дощу, але доволі спекотно — погода в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:25
Сьогодні в Україні буде спекотна погода без дощів, прогнозують синоптики
Літній парк у Харкові в спеку. Ілюстративне фото: Редпост

В останній день робочого тижня, п'ятницю, 15 серпня, синоптики обіцяють по всій території нашої держави суху та сонячну погоду. Вона зумовлена впливом антициклону Julia. 

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру спрогнозували середню денну температуру на рівні +23…+28 °С, проте на Прикарпатті та півдні буде до +30 °С. Температура аж до +35 °С очікується на Закарпатті.

Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру
Погода в Україні на 15 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз на 15 серпня від Наталки Діденко

Погода в Україні 15 серпня
Повідомлення Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Метеорологиня проінформувала, що сьогодні температура коливатиметься в межах +23…+28 °С. Спекотніше буде на Закарпатті та в Криму — там стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів. Температура становитиме близько +25 °С. 

Нагадаємо, синоптики попередили про справжню спеку на Львівщині.

Крім того, ми інформували, що науковиця спрогнозувала, до якого року в Україні зникнуть зими. До 2040 року вони суттєво потеплішають.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
