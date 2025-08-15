Магнитные бури 15 августа — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 15 августа, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. Всего зафиксировано 14 вспышек класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 15 августа

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 15 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — нет.

Как подготовиться к магнитным бурям

следите за новостями о геомагнитной активности и прогнозами магнитных бурь;

магнитные бури могут влиять на сон, поэтому ложитесь раньше, избегайте переутомления и придерживайтесь устойчивого графика;

попробуйте избегать сильных эмоциональных нагрузок и физических перегрузок;

людям с сердечно-сосудистыми проблемами следует контролировать давление и пульс, иметь под рукой лекарства, если их прописал врач;

меньше кофеина и алкоголя;

пейте больше воды;

в периоды бурь рекомендуется избегать длительных поездок;

возьмите паузу для работы за компьютером и гаджетами.

Напомним, 15 августа в Ровно и в Киеве можно было увидеть падение небесного тела. Момент удалось снять на видео.

А 9 августа над Украиной взошло Осетровое полнолуние полнолуние. Фотографии небесного явления распространили очевидцы в соцсетях.