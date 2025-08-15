Видео
Главная Метео Много вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Много вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:40
Магнитные бури 15 августа — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 15 августа, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. Всего зафиксировано 14 вспышек класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 15 августа

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 15 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — нет.
Магнітні бурі 15 серпня


Как подготовиться к магнитным бурям

  • следите за новостями о геомагнитной активности и прогнозами магнитных бурь;
  • магнитные бури могут влиять на сон, поэтому ложитесь раньше, избегайте переутомления и придерживайтесь устойчивого графика;
  • попробуйте избегать сильных эмоциональных нагрузок и физических перегрузок;
  • людям с сердечно-сосудистыми проблемами следует контролировать давление и пульс, иметь под рукой лекарства, если их прописал врач;
  • меньше кофеина и алкоголя;
  • пейте больше воды;
  • в периоды бурь рекомендуется избегать длительных поездок;
  • возьмите паузу для работы за компьютером и гаджетами.

Напомним, 15 августа в Ровно и в Киеве можно было увидеть падение небесного тела. Момент удалось снять на видео.

А 9 августа над Украиной взошло Осетровое полнолуние полнолуние. Фотографии небесного явления распространили очевидцы в соцсетях.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
