Головна Метео Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:40
Магнітні бурі 15 серпня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у пʼятницю, 15 серпня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. Загалом зафіксовано 14 спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 15 серпня

Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною із невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 15 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — немає.
Магнітні бурі 15 серпня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як підготуватися до магнітних бур

  • стежте за новинами про геомагнітну активність та прогнозами магнітних бур;
  • магнітні бурі можуть впливати на сон, тому лягайте раніше, уникайте перевтоми та дотримуйтесь сталого графіка;
  • спробуйте уникати сильних емоційних навантажень і фізичних перевантажень;
  • людям із серцево-судинними проблемами слід контролювати тиск та пульс, мати під рукою ліки, якщо їх прописав лікар;
  • менше кофеїну та алкоголю;
  • пийте більше води;
  • в періоди бур рекомендується уникати тривалих поїздок;
  • візьміть паузу для роботи за комп’ютером та гаджетами.

Нагадаємо, 15 серпня у Рівному та в Києві можна було побачити падіння небесного тіла. Момент вдалося зняти на відео.

А 9 серпня над Україною зійшла Осетрова повня. Світлини небесного явища поширили очевидці в соцмережах.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
