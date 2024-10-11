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Бабье лето отменяется — в Укргидрометцентре предупредили о грозах на завтра

11 октября 2024 17:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 12 октября — ожидаются сильные грозы.
Сильная гроза над городом. Фото: pixabay
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу, 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 °С. Также в некоторых регионах ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 октября

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Повсюду, кроме востока и запада, пройдут дожди. В центральных и южных областях местами грозы.

Ветер юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью в западных и восточных областях +3...+8 °С тепла (на Львовщине, Волыни и Ровенщине на поверхности грунта заморозки 0...+3 °С), на остальной территории +9...+14 °С тепла, на юге страны до +18 °С;
  • днем +17...+22 °С, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16 °С;
  • на высокогорье Карпат ночью +2...+7 °С тепла, днем +6...+11 °С.
погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет зима в Украине в 2024-2025 году и стоит ли бояться сильных морозов.

Также в Киеве сегодня можно увидеть удивительно густой туман. Корреспондент Новини.LIVE показал невероятные фото столицы во мгле.

Укргидрометцентр Украина синоптик дождь погода в Украине

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