Прогноз погоды в Украине 12 октября — ожидаются сильные грозы.

Сильная гроза над городом. Фото: pixabay

В Украине в субботу, 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 °С. Также в некоторых регионах ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 октября

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Повсюду, кроме востока и запада, пройдут дожди. В центральных и южных областях местами грозы.

Ветер юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью в западных и восточных областях +3...+8 °С тепла (на Львовщине, Волыни и Ровенщине на поверхности грунта заморозки 0...+3 °С), на остальной территории +9...+14 °С тепла, на юге страны до +18 °С;

днем +17...+22 °С, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16 °С;

на высокогорье Карпат ночью +2...+7 °С тепла, днем +6...+11 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

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