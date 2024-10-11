Прогноз погоди в Україні 12 жовтня — очікуються потужні грози

Сильна гроза над містом. Фото: pixabay

В Україні у суботу, 12 жовтня, очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від +17 до +22 °С. Також у деяких регіонах очікуються потужні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 жовтня

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Усюди, крім сходу та заходу, пройдуть значні дощі. У центральних та південних областях подекуди грози.

Вітер південно-східний, на Правобережжі переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі у західних та східних областях +3...+8 °С тепла (на Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °С), на решті території +9...+14 °С тепла, на півдні країни до +18 °С;

вдень +17...+22 °С, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16 °С;

на високогір'ї Карпат вночі +2...+7 °С тепла, вдень +6...+11 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

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