Прогноз погоды в Украине 12 октября

Атмосферный фронт принес в Украину холод и ливни — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет дождливая и прохладная. Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в большинстве областей.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 12 октября
По прогнозам синоптиков, в субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Сухо только на востоке и западе страны, на остальной территории ожидаются сильные дожди.
Ночью температура в западных и восточных областях составит +3…+8 °C, с возможными заморозками во Львовской, Волынской и Ровенской областях — там 0…+3 °C. В других регионах температура будет колебаться от +9 до +14 °C, а на юге может достигать +18 °C.
Днем температура повысится до +17...+22 °C, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается +11...+16 °C.
На высокогорье Карпат ночью температура будет +2...+7 °C, а днем +6...+11 °C.
Ветер будет юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Погода от Натальи Диденко
Синоптик Диденко отметила, что в Украину пришел атмосферный фронт.
Сильные ливни ожидаются в северных и центральных областях, а также в Одесской и Херсонской областях.
В то же время, на западе и востоке страны 12 октября существенных осадков не предусмотрено, за исключением Карпат, где возможны дожди.
Температура воздуха в течение дня составит +10…+15 °C на западе, севере и в большинстве центральных областей.
На востоке, юго-востоке, Днепропетровщине и Крыму будет теплее — +19…+23 °C.
Напомним, 11 октября Киев покрыл густой туман. Как выглядела столица в белой мгле можно посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Также мы сообщали, что в октябре температура воздуха в Украине будет превышать климатические нормы, тогда как количество осадков будет соответствовать обычным показателям.
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