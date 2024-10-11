Прогноз погоди в Україні 12 жовтня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 12 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Несприятливі метеоумови прогнозують у більшості областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 жовтня

За прогнозами синоптиків, у суботу в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Сухо лише на сході та заході країни, нарешті території очікуються сильні дощі.

Вночі температура в західних і східних областях становитиме +3…+8 °C, з можливими заморозками на Львівщині, Волині та Рівненщині — там 0...+3 °C. В інших регіонах температура коливатиметься від +9 до +14 °C, а на півдні може досягати +18 °C.

Вдень температура підвищиться до +17…+22 °C, а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується +11…+16 °C.

На високогір’ї Карпат вночі температура буде +2…+7 °C, а вдень +6…+11 °C.

Вітер буде південно-східний, на Правобережжі — переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

Синоптик Діденко зазначила, що в Україну прийшов атмосферний фронт.

Сильні зливи очікуються у північних та центральних областях, а також в Одеській й Херсонській областях.

Водночас на заході та сході країни 12 жовтня суттєвих опадів не передбачено, за винятком Карпат, де можливі дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +10…+15 °C на заході, півночі та у більшості центральних областях.

На сході, південному сході, Дніпропетровщині та в Криму буде тепліше — +19…+23 °C.

Температурна карта. Фото: ventusky

Нагадаємо, 11 жовтня Київ накрив густий туман. Який вигляд мала столиця у білій імлі можна подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

Також ми повідомляли, що в жовтні температура повітря в Україні перевищуватиме кліматичні норми, тоді як кількість опадів відповідатиме звичним показникам.