Погода в Украине на 14-15 июня — где похолодает и будут дожди с градом

Гроза над городом. Иллюстративное фото: pixabay

Погода в Украине на выходных 14-15 июня будет прохладной и дождливой. Синоптики предупреждают о бурях с грозами и градом в Харьковской, Запорожской, Одесской и других областях. Температура воздуха ночью опустится до +7 °C, а днем будет значительно теплее — +20 °C.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич в пятницу, 13 июня.

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Погода в Украине 14 июня

"Вследствие развития циклонической деятельности на фоне господства холодной воздушной массы арктического происхождения, в последующие дни на большей части территории Украины ожидаются аномально низкие показатели температуры воздуха, а также неустойчивая и влажная погода в целом.

Только в западных регионах существенных осадков не предвидится. Дожди пройдут во многих регионах, местами они будут сопровождаться грозой, мелким градом и порывистым ветром", — предупреждают синоптики.

Ветер будет северо-западным — 7-14 м/с, при грозах возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +7...+14 °C, днем — +16...+23 °C, только на юге и Закарпатье будет теплее — в южных областях ночью +10...+15 °C, днем +20...+25 °C, в Закарпатской — до +26 °C днем.

Прогноз погоды на субботу, 14 июня, от Метеопрог. Фото: скриншот

Прогноз на 15 июня

В воскресенье продолжатся грозовые дожди по всей территории страны, кроме запада. Также на юге — в Крыму и Приазовье, и востоке возможны град и шквалы до 20 м/с. Ветер ожидается северо-западный, скорость которого не будет превышать 7-14 м/с, лишь в центральных и южных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров будут держаться в пределах +8...+14 °С, на западе холоднее — +6...+11 °С, днем воздух прогреется до +18...+25, а на западе — до +21...+26 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 15 июня, от Метеопрог. Фото: скриншот

Напомним, что недавно по Киеву прошелся ураган с градом. В столице падали деревья и затапливало улицы.

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