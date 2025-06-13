Погода в Україні на 14-15 червня — де похолодає та будуть дощі з градом

Гроза над містом. Ілюстративне фото: pixabay

Погода в Україні на вихідних 14-15 червня буде прохолодною та дощовою. Синоптики попереджають про бурі з грозами та градом у Харківській, Запорізькій, Одеській та інших областях. Температура повітря вночі опуститься до +7 °C, а вдень буде значно тепліше — +20 °C.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич у п'ятницю, 13 червня.

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Погода в Україні 14 червня

"Внаслідок розвитку циклонічної діяльності на тлі панування холодної повітряної маси арктичного походження, у наступні дні на більшій частині території України очікуються аномально низькі показники температури повітря, а також нестійка та волога погода загалом.

Лише у західних регіонах істотних опадів не передбачається. Дощі пройдуть у багатьох регіонах, місцями вони супроводжуватимуться грозою, дрібним градом та поривчастим вітром", — попереджають синоптики.

Вітер буде північно-західним — 7-14 м/с, при грозах можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується +7...+14 °C, вдень — +16...+23 °C, лише на півдні та Закарпатті буде тепліше — у південних областях вночі +10...+15 °C, вдень +20...+25 °C, у Закарпатській — до +26 °C вдень.

Прогноз погоди на суботу, 14 червня, від Мeteoprog. Фото: скриншот

Прогноз на 15 червня

У неділю продовжаться грозові дощі по всій території країни, крім заходу. Також на півдні — в Криму й Приазов'ї, та сході можливі град та шквали до 20 м/с. Вітер очікується північно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 7-14 м/с, лише в центральних та південних областях подекуди пориви до 15-20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів триматиметься в межах +8...+14 °С, на заході холодніше — +6...+11 °С, вдень повітря прогріється до +18...+25, а на заході — до +21..+26 °С.

Погода в Україні в неділю, 15 червня, від Мeteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Києвом пройшовся буревій із градом. У столиці падали дерева та затоплювало вулиці.

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