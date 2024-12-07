Прогноз магнитных бурь на сегодня, 7 декабря

Активность Солнца повлияет на Землю — магнитные бури сегодня
На Земле в субботу, 7 декабря, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 декабря
В течение последних 24 часов на Солнце произошли 13 классов класса С и одна вспышка класса М1. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихим или нестабильным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 7 декабря
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 33.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует следовать следующим советам:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, сегодня в Украине будет облачно. Дождь и мокрый снег ожидаются только на юго-востоке страны.
В Харькове прогнозируется прохладная погода с температурой около -1 °C в течение дня и ночи.
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