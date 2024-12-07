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Активность Солнца повлияет на Землю — магнитные бури сегодня

7 декабря 2024 22:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 7 декабря
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в субботу, 7 декабря, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов на Солнце произошли 13 классов класса С и одна вспышка класса М1. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихим или нестабильным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Почему болит голова во время магнитных бурь
Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 7 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 33.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует следовать следующим советам:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, сегодня в Украине будет облачно. Дождь и мокрый снег ожидаются только на юго-востоке страны.

В Харькове прогнозируется прохладная погода с температурой около -1 °C в течение дня и ночи.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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