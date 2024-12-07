Прогноз магнітних бур на сьогодні, 7 грудня

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у суботу, 7 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 грудня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 13 класів класу С і один спалах класу М1. Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 7 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 33.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарно. Дощ та мокрий сніг очікується лише на південному сході країни.

А у Харкові прогнозується прохолодна погода з температурою близько -1 °C протягом дня та ночі.