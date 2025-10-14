В Украине сегодня выпадет первый снег - в каком регионе это произойдет

А вот и первый снег — синоптики сообщили, где выпадет сегодня
Сегодня, во вторник, погода не порадует украинцев теплом или солнцем. А в некоторых регионах даже выпадет мокрый снег.
Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Погода в Украине на 14 октября от Укргидрометцентра
По прогнозам специалистов, сегодня по всей территории страны будет облачно, хотя и с прояснениями. Большинству украинцев понадобится зонт из-за осадков, но он не нужен жителям юга и востока.
Ветер преимущественно северо-западный, в пределах 7-12 м/с.
А вот в Карпатах днем небольшой мокрый снег. Там столбики термометров не поднимутся выше +5 °С.
В целом средняя температура по Украине составит до +10 °С, а вот на юге и юго-востоке страны теплее — до +14 °С.
Погода от Наталки Диденко на 14 октября
По прогнозу Диденко, сегодня значительно снизится температура воздуха. В течение дня столбики термометров будут показывать +6...+10 °C. Теплее всего будет на юге Украины — до +16 °C.
В то же время в большинстве областей пройдут небольшие дожди, осадков не предвидится только в южной части страны.
Погода в Киеве 14 октября
По прогнозу Диденко, в Киеве 14 октября будет облачная погода, местами с небольшим дождем. Днем температура воздуха поднимется до +8 °C.
Напомним, сегодня на Харьковщину придут заморозки. В регионе ожидается прохладная осенняя погода с облачностью и небольшими осадками.
Также синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь — когда ожидать снег и заморозки.
Читайте Новини.LIVE!