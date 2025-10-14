Видео
Видео

А вот и первый снег — синоптики сообщили, где выпадет сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 06:25
В Украине сегодня выпадет первый снег - в каком регионе это произойдет
Девушка под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодня, во вторник, погода не порадует украинцев теплом или солнцем. А в некоторых регионах даже выпадет мокрый снег.

Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода в Україні на 14 жовтня
Прогноз погоды в Украине на 14 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 14 октября от Укргидрометцентра

Погода на 14 жовтня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

По прогнозам специалистов, сегодня по всей территории страны будет облачно, хотя и с прояснениями. Большинству украинцев понадобится зонт из-за осадков, но он не нужен жителям юга и востока.

Ветер преимущественно северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

А вот в Карпатах днем небольшой мокрый снег. Там столбики термометров не поднимутся выше +5 °С.

В целом средняя температура по Украине составит до +10 °С, а вот на юге и юго-востоке страны теплее — до +14 °С.

Погода от Наталки Диденко на 14 октября

Погода на 14 жовтня
Карта температур на 14 октября. Фото: Метеопост

По прогнозу Диденко, сегодня значительно снизится температура воздуха. В течение дня столбики термометров будут показывать +6...+10 °C. Теплее всего будет на юге Украины — до +16 °C.

В то же время в большинстве областей пройдут небольшие дожди, осадков не предвидится только в южной части страны.

Погода в Киеве 14 октября

По прогнозу Диденко, в Киеве 14 октября будет облачная погода, местами с небольшим дождем. Днем температура воздуха поднимется до +8 °C.

Напомним, сегодня на Харьковщину придут заморозки. В регионе ожидается прохладная осенняя погода с облачностью и небольшими осадками.

Также синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь — когда ожидать снег и заморозки.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
